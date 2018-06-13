Россияне смогут оплачивать услуги ЖКХ по своему выбору

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Жильцы не будут больше должниками по всем видам услуг, указанным в квитанции на оплату.

В Жилищный кодекс РФ внесены поправки, которые позволят россиянам оплачивать коммунальные платежи не полностью, а частями, по своему выбору. Оплату можно будет вносить за определенные услуги, например свет, воду. Граждане смогут оплачивать те услуги ЖКХ, которые посчитают необходимым. Услуги, которые оказаны не в полном объеме или некачественно, по мнению жильцов, останутся без погашения задолженности. Таким образом, полученная плата не будет делиться поровну между всеми видами коммунальных услуг, платой за содержание и ремонт.

Сейчас россияне не могут внести изменения в платежку по собственному желанию. По мнению депутатов, такое правило нарушает принципы Гражданского кодекса. Жильцы, а не управляющая компания, сами должны решать, какую услугу будут оплачивать в первую очередь.

Исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева рассказала прессе о том, что будут внесены изменения в правила по оказанию финансовой помощи для проведения энергоэффективного капремонта жилых домов. Средства будут выделяться Фондом содействия реформированию ЖКХ. Уже в июне владельцы жилья, которые выбрали спецсчета для накопления средств на ремонт дома, смогут просить деньги на его проведение непосредственно в Фонде ЖКХ.