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В Москве благоустройство территории перед входом на ВДНХ выполнено на 70%

Сегодня, 18:15

Столичное правительство и профильные департаменты продолжают восстанавливать выставочный комплекс, которые еще 30 лет назад являлся одной из «визитных карточек» страны. Благодаря инвестиционному проекту, реконструкция будет завершена уже к концу текущего года.

В Москве благоустройство территории перед входом на ВДНХ выполнено на 70%. С учетом работ, которые приведены к финальной стадии, процент готовности может быть увеличен. Например, полностью готова к эксплуатации энергетическая инфраструктура выставочного комплекса, которая не менялась в течение более чем 60 лет со дня открытия. Было вырыто около 30 километров траншей, куда уложили 200 километров трубных оболочек для кабелей.

Также, на нескольких улицах и переулках перед входом на ВДНХ были заменены старые бордюры на гранитные конструкции, а кроме того, уложена специальная гранитная плитка, отвечающая всем современным мировым стандартам. В работах принимают участие более трех с половиной тысяч строителей и более 500 единиц специальной техники.

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