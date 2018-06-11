В Башкирии счетчики воды будут работать как сотовая связь

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В Сибае появилась новая система подсчета употребления водных ресурсов. Система будет подсчитывать расход автоматически на подобии сотовой связи.

На экономической конференции «Зауралье-2018» анонсировали новую систему подсчета употребления воды, которая основана на специальной технологии, когда все счетчики подключены к одному компьютеру, который считает данные. Компьютеры будут обмениваться данными автоматически, без участия человека. Для этого, на каждый счетчик установят LPWAN (Low-power Wide-area Network «энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия»). Эта система работает как сотовая связь, и сигнал может передаваться до 50 километров, то есть, в пределах города. Таким образом, человеку можно не считать показатели счетчика каждый месяц, а всего лишь оплачивать счета, так как вся информация передается в отдел по водоснабжению автоматически. Подобные системы уже планируют установить по всей России.