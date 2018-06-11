VistaNews.ru


В Башкирии счетчики воды будут работать как сотовая связь

Сегодня, 04:45

В Сибае появилась новая система подсчета употребления водных ресурсов. Система будет подсчитывать расход автоматически на подобии сотовой связи.

На экономической конференции «Зауралье-2018» анонсировали новую систему подсчета употребления воды, которая основана на специальной технологии, когда все счетчики подключены к одному компьютеру, который считает данные. Компьютеры будут обмениваться данными автоматически, без участия человека. Для этого, на каждый счетчик установят LPWAN (Low-power Wide-area Network «энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия»). Эта система работает как сотовая связь, и сигнал может передаваться до 50 километров, то есть, в пределах города. Таким образом, человеку можно не считать показатели счетчика каждый месяц, а всего лишь оплачивать счета, так как вся информация передается в отдел по водоснабжению автоматически. Подобные системы уже планируют установить по всей России.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Подмосковье запустили автоматическую систему приема показаний ЖКХ

В Москве «умные счетчики» самостоятельно отправят показатели

Google Fuchsia будет использовать новую систему обновления

Главное за неделю

Пророчество сбывается: Летом 2018 года в мире начнется апокалипсис

США и Запад сходят с ума в гонке за мировое лидерство, на Земле заметно возросло количество катаклизмов, а сообщения об НЛО все...

Человек из 6491 года прошел тест на детекторе лжи

Американский путешественник Джейм Оливер прилетел в наше время из далекого...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Зависший над Турцией НЛО оказался настоящим

Госкомиссия провела специальную экспертизу видеозаписи, являющейся...

Американец провёл 23 минуты в аду и поверил в загробную жизнь

Существование потустороннего мира, в той или иной его форме, всегда...

Рекомендуем