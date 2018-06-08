В центре столицы появился первый реновационный дом

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По сообщению пресс-службы Московского комитета по инвестиционным проектам в строительстве, на заседании Градостроительной земельной комиссии на территории площадью больше чем в 1 га планируют возвести девятиэтажный дом. Общая поэтажная площадь строения составит 26 тысяч кв. м.

В этот дом собираются переселять граждан, проживающих в Басманном районе. Сейчас на месте будущего строительства находится плоскостная стоянка автомобилей.

Также, в ГЗК согласились внести изменения в правила использования земли и застройки для строительства стартового реновационного дома по улице Академика Королева, вл. 21 (район Останкино).