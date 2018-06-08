В Москве «Моя улица» подорожала на 5 миллиардов

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Мэрия столицы проинформировала, что в 2017 году потратила на реализацию этой программы 37,6 миллиардов рублей. Расходы на неё продолжают расти.

«Моя улица» в Москве, в сравнении с прошлым годом подорожала почти на 5 миллиардов. За счёт этих средств произведено благоустройство 80 улиц и площадей.

Такие сведения содержатся в законопроекте о том, как в Москве исполнялся бюджет. Его внёс в Мосгордуму Сергей Собянин.

«Моя улица» в 2016 году обошлась Москве в 32,9 миллиарда рублей. Тогда было благоустроено 68 улиц.

Общие затраты, которые осуществили в Москве на благоустройство, составили 243,8 миллиарда. Большая часть этой суммы (43 миллиарда) была направлена на то, чтобы содержать и благоустраивать территорий, на которых жилая застройка.

Пётр Бирюков, являющийся в Москве вице-мэром, сказал в 2017 году, что «Моя улица», стартовавшая в столице три года назад, никогда не закончится. В то же время изначально предполагалось, что сроком окончания программы станет 2018 год.

Она предусматривает то, что должны быть значительно расширены пешеходные зоны, обновлены тротуары, фасады домов и улучшиться освещение.

Помимо того, «Моя улица» - это озеленение и появление специальных велосипедных дорожек.

Ряд специалистов считают затраты не неё «вызывающим потреблением» на фоне нищающих окраин РФ.