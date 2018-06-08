В квартирах Ноябрьска в июне отключат отопление

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В администрации города подписали постановление об отключении систем отопления с 8 июня. Данные работы совпадут с предстоящим похолоданием в регионе.

В квартирах жителей Ноябрьска наступит долгожданное похолодание. Вчера власти города подписали и направили в адрес поставщика ресурсов постановление, согласно которому с 8 по 11 июня проведут работы поэтапного отключения тепла. Согласно нормативным документам, отопительный период на территории Крайнего Севера отключается лишь когда средняя температура воздуха будет зафиксирована на уровне от плюс 8 градусов на протяжении пяти суток. В Ноябрьске уже несколько дней температура воздуха выше +25, однако синоптики прогнозируют похолодание.

Теперь регулировать отопление жилища в городе будут на уровне внутридомовых систем отопления, что будет входить в перечень обязанностей ТСЖ либо управляющей компании.