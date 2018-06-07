"Жилец на унитазе провалился": В Благовещенске жалуются Путину на аварийный дом

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Жительница Благовещенска сняла на видео разваливающийся дом, в котором вынуждена жить. На первом этаже мужчина провалился вместе с унитазом. Амурчане отправляют президенту России вопросы, надеясь получить ответы во время проведения прямой линии.

В Благовещенске аварийный дом привел к тому, что жители жалуются уже Путину. Женщина отправила президенту видео-обращение, в котором сняла перекошенный дом, который находится по адресу улица Нагорная, 14/1. Лестница подперта палкой, проваленный пол, протекает крыша, из-за отсутствия фундамента зимой перемерзает вода. Из-за гнилых полов даже провалился жилец прямо на унитазе.

Амурчанка просит помощи не в первый раз. Женщина уже пыталась обратить внимание общественности на разваливающийся дом: выкладывала видео в Сеть, отправляла его в редакцию местной газеты, но переселять жильцов этого дома никто не собирается. Теперь жильцы аварийного дома надеются только на Владимира Путина.