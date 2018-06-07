В Ростове затопило подъезд жилого дома

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Сильный дождь спровоцировал коммунальную аварию в одном из зданий.

Подъезд жилого дома №80 на улице 2-й Краснодарской в Ростове оказался залитым водой после ливня, который прошёл в городе накануне. Жильцы жалуются на настоящий потоп, который не даёт им жизни. Люди боятся, что вода в доме может спровоцировать самые различные беды – от короткого замыкания до пожара. В ЖЭУ горожане уже устали жаловаться. По словам жильцов, коммунальщики равнодушны к их проблемах. Там, как утверждают горожане, в ответ на все обращения лишь потребовали в очередной раз собрать деньги на ремонт здания. К слову, данный вариант может быть действительно разумным решением, ведь, по словам людей, подвал дома заливает сразу после каждого дождя.

Ранее мы писали, что в Краснодаре затопило лифт многоэтажного дома. Жильцы жалуются, что из-за сильного ливня в здании парализована работа коммуникаций. Местные власти пообещали решить проблему в кратчайшие сроки.