«Привет из Ада»: На Урале из-под земли забил кровавый ручей

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Видеоролик, опубликованый в Сети, собрал десятки комментариев по поводу нереалистичного происхождения водного потока. Красный цвет фонтана напугал и взволновал всех местных жителей. Причин беспокоится в два раза больше стало после сообщений о начале апокалипсиса на Земле, апогей которого наступит уже летом 2018 года.

На Урале из-под земли забил кровавый ручей. Видео и фото растиражировали в Интернет очевидцы. На кадрах видно, что из-под земли пробивается вода красного цвета. Все, кто видел необычную картину, делали примерно один вывод: «Привет из Ада».

Некоторые пользователи Интернета ознаменовали необычное явление с грядущим концом света. Летом 2018 года в мире начнется отчаянная гонка за мировое лидерство, не исключающая масштабные войны. Также возрастет количество катаклизмов, а инопланетяне перестанут скрываться, внаглую летая на НЛО по планете. Оказалось, что на одной из улиц Златоуста в Челябинской области из дыры в асфальте забил ручей с кроваво-красной жидкостью из-за примесей Водоканала. Таким способом коммунальщики решили пристальнее рассмотреть слабые участки сети водоснабжения и решить проблему с порывами труб.