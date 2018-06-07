В Тамбове жильцы аварийного дома ждут расселения с 2013 года

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Муниципальные власти предпринимают меры по решению данной проблемы, однако люди уже устали ждать.

Жильцы трёхэтажного аварийного дома на улице Астраханской в Тамбове не могут съехать отсюда вот уже несколько лет. Постройку, несмотря на плачевное состояние, до сих пор не признали ветхой, в связи с чем бюрократические проволочки не дают оснований для расселения людей. Горожанам обещают решить проблему с 2013 года, однако дол сих пор конкретных шагов в данном направлении предпринято не было. Местные власти утверждают, что о проблеме знают и уже якобы проработали два варианта её решения. Между тем, жильцы бьют тревогу, поскольку, по их словам, жить в данном здании уже становится невозможно. В мэрии же говорят, что пока расселить нуждающихся людей не могут, поскольку свободного жилья в наличии пока нет.

Ранее мы писали, что стена ветхого дома упала на школьницу в Челябинске. Заброшенное здание вот уже несколько лет доставляет проблемы горожанам.