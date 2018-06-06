Чтобы не допустить банкротства, в Ростове призывают экономить электричество

Сегодня, 13:10

Всё дело в изношенности основных фондов, которые ввели в эксплуатацию ещё в прошедшем столетии. Такая ситуация наблюдается не только в регионе, но и во всей России.

В сообщении городской администрации Ростова-на-Дону указывается, что власти призывают жителей экономить электричество и энергоресурсы в целом.

Дело в том, что культура потребления энергоресурсов в Ростове и во всей РФ остаётся очень низкой, а вот в это время высокой остаётся изношенность основных фондов, которые ввели в эксплуатацию ещё в прошедшем веке.

Если в ближайшем будущем не принимать меры для улучшения существующей ситуации, чтобы не допустить банкротства, то целый пласт управляющих компаний попросту пропадёт. Из них уже множество находится на грани разорения.

Если же внедрить энергосберегающие технологии, то расходы на многие услуги значительно снизятся.