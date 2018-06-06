Жители Нальчика страдают от огромных ям и луж по колено

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Горожане безрезультатно добиваются ремонта дорожного полотна, находящегося в ужасном состоянии. Проблема качества дорог в России актуальна для всех регионов.

Жители Нальчика неоднократно жаловались городским властям на качество автомобильных дорог в городе, но реакция руководства не последовала. Горожане страдают из-за этого и в социальных сетях стали выкладывать фотографии и видео огромных ям и луж, которые порой нельзя проехать, ведь они достигают глубины по колено.

Устав терпеть такой произвол и довольствоваться стандартными отписками на многочисленные жалобы, жители Нальчика обратились за помощью в средства массовой информации для общественного резонанса данной проблемы. В качестве примера люди привели дорогу, которая проходит возле дома по улице Головко, 22, которая напоминает полное бездорожье, ведь многочисленные ямы и лужи полностью лишили ее асфальта.

Жители рассказывают, что во время дождя просто боятся выезжать на своих автомобилях, ведь ямы такого размера начинают превращаться в моря, проехать которые можно только на танке. Уже известны случаи, когда люди травмировались и портили свои транспортные средства. Власти же заявляют, что денег на ремонт дорог нет.