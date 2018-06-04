В Белгороде центр останется без горячей воды с 13 по 26 июня

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Неудобства коснутся жителей домов № 4 и 29 на улице Машковцева. Ремонтные работы на котельной «Семашко» планировались властями длительное время, а теперь люди не просто возмущаются, они довольны обновлениям и ожидают даты отключения водоснабжения без каких-либо жалоб или недовольств.

С 13 по 26 июня без горячей воды останется в Белгороде центр. Об этом рассказали в пресс-службе ПАО «Квадра»-«Белгородская генерация». На данный момент в городе Далее чиновники планируют модернизировать другие участки водных артерий по городу.