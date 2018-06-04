В Саратове поврежденный пожарный гидрант превратился в фонтан

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Горожане связывают в «один узел» два события, происходивших на улице Григорьева в последние сутки. Вчера пожарные гасили нежилое здание бывшего издательского общежития.

Сегодня в Саратове поврежденный пожарный гидрант на той же улице превратился в настоящий фонтан, однако приносит не только прохладу, ни и заливает ближайшие улицы, автомагистрали и дворы. Жители возмущены бездействием коммунальных служб и жалуются на чрезвычайное происшествие в городскую администрацию.

В социальных сетях пользователи отпускают шутки на тему благотворительной акции мэрии, направленной на спасение жителей от предсказанной на лето аномальной жары. Однако жильцам домов, которые расположены рядом с фонтанирующим гидрантом, не до шуток. Ходить летом в резиновых сапогах, удовольствие небольшое.