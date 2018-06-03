Сегодня, 10:04

Дорожники не перестают удивлять своими «чудесами». Они внедряют всё новые и новые «технологии» проведения работ.

В частности, в Астрахани асфальт укладывают прямо на камыш. По крайней мере, именно к такому выводу можно прийти, рассматривая фотографии, сделанные на улице Дарвина, где новое покрытие появилось совсем недавно.

Через него уже пророс камыш. И это не одно, а несколько растений. Их верхушки кем-то обломаны.

Другие очевидцы говорят, что, возможно, не пророс. По их мнению, кончики растений обуглены. Это свидетельствует о том, что дорожники уложили асфальт прямо на камыш. И это в самом центре Астрахани.