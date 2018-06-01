В Саратове детские качели ушли под землю

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Одна из жительниц Саратова решила в День защиты детей выложить в сеть детскую площадку, которая небезопасна для детей. На фото видно огромную яму, в которую провалились качели.

В Саратове на улицах Прокатная и Зеркальная уже два года не могут засыпать огромную яму, в которую провалились качели. Одна из жительниц устала мириться с тем фактом, что проживающие на этих улицах дети не могут полноценно играть на площадке, так как она небезопасна.

Женщина решила выложить в сеть фото детских качелей, которые ушли под землю на глубину нескольких метров, и обгоревшего дома, который в любой момент могут обрушиться. Женщина отметила, что не у всех родителей есть возможность отправлять детей на отдых или в лагеря, поэтому им все лето приходится сидеть дома, потому что проводить свой досуг больше негде.

Один из пользователей предложил написать письмо на сайт Кремля самому Владимиру Путину, утверждая, что вопрос решат за 3 дня.