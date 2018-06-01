В первый день лета в Кирове начался отопительный сезон

Сегодня, 16:29

В Кирове сегодня, 1 июня, выпал снег и началось резкое похолодание до минусовой температуры.

Пациенты городских больниц заметили, что батареи стали горячими, и в комнатах уже не так холодно, как раньше. Теплокомпания «ТПлюс» возобновила отопительный сезон в Кирове. Решение приняли сотрудники министерства здравоохранения. На данный момент потеплело в Кировском областном перинатальном центре, Центре травматологии, ортопедии и нейрохирургии, а также областных больницах инфекционной и детской клинической (на улице Менделеева). Теплоснабжение было подано с Кировской ТЭЦ-4 вечером 31 мая, при этом администрация города приняла решения не откладывать проведение работ на следующий рабочий день.