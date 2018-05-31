В Омске моют дороги с помощью шампуня

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Перед 1 мая рабочие таким образом помыли Соборную площадь, а перед 9 мая: Любинский проспект. Такая же процедура ожидает главные магистрали округов.

Моют шампунем дороги в Омске не просто так. По заявлению местного правительства, ныне идет сезон дождей влажная уборка делается обычной водой, но заметного эффекта от этого нет. Как выяснилось, шампунь хорошо помогает от загрязненности, отлично отмывая маслянистые пятна. Во время жаркой погоды рабочие станут день мыть водой дороги, а день: шампунем. С таким гигиеническим средством станут очищать в основном улицы, где ходит общественный транспорт.

Немного ранее в Синегорске поливающая машина мыла проезжие части в дождь. Транспорт обливал жидкостью трассу у дома №11. Местные жители назвали это бессмысленной тратой бюджетных денег.