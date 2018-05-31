Городская администрация Уфы чуть не провалилась под землю

Сегодня, 15:49

В микрорайоне Черниковка произошел обвал грунта. На улице Мира образовалась большая яма.

Сегодня, 31 мая, посреди дня возле здания администрации Уфы произошел обвал грунта. Здание городской администрации чуть не ушло под землю. На место происшествия приехали сотрудники МЧС, которые выясняют причины произошедшего. Фотографии с места события сразу же разлетелись по Интернету. Сообщается, что в результате события никто не пострадал.

Подчеркивается, что это уже не первый подобный случай в этом году. В мае уже зафиксировано несколько таких ям. Возле ТЦ «Экватор» и на улице Вокзальная тоже образовались подобные ямы. Все случаи обвалов грунта обошлись без жертв.