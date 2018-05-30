Жители сорока улиц и переулков Ростова останутся без света 31 мая

Сегодня, 07:29

Наиболее масштабные отключения ожидаются в Пролетарском районе города.

31 мая жители сорока улиц и переулков Ростова-на-Дону останутся без света. Данная информация поступила от пресс-службы администрации города, которая ссылается на информацию электросетей.

Так, с 31 мая по 1 июня с 9:00 до 17:00 обесточат улицу Ереванскую, 12 28, улицу 30-й Линии, 2-8, 1-11, улицу 31-й Линии, 1, 7, 2 8, улицу 32-й Линии. В тот же день также без света останутся улица Войкова, 109-245, 44-184, улица Портовая, 237-435, 250-334, переулок 3-й Посёлковый, 5-25, 2-30, переулок Аэроклубовский, 1-15, 2, 12, переулок Корабельный, 1 11, 2 16, улица Набережная, 203, 293, улица Судостроительная, 3 9, 4- 14, переулок Жемчужный, 39 49, 44 48, переулок Зарядный, 80, 90.

С 10:00 до 12:00 обесточат переулок Жлобинский, в домах 25, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4,25/5.