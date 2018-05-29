"Цунами" прокатилось по вещевому рынку Избербаша в Дагестане

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В Дагестане на вещевом рынке Избербаша после каждого сильного дождя случается потоп, и торговые точки буквально смывает водой. Такая ситуация возникает из-за отсутствия ливневой канализации на территории рынка.

На вещевом рынке в Избербаше (Дагестан) предприниматели ведут постоянную борьбу с подтоплениями, которые постоянно возникают после дождя. Своими проблемами рыночные торговцы решили поделиться в социальных сетях, выложив туда фотографии на которых видно, что торговые палатки просто утопают. Кажется, что по рынку прокатилось "цунами".

Сообщается, что такая ситуация складывается из-за того, что рынок не оборудован ливневой канализацией, что и приводит к таким последствиям. Жители Избербаша в комментариях к данному посту рассказали, что такая ситуация характерна для всего населенного пункта, но власти не спешат исправлять сложившуюся ситуацию.

Также многие пользователи, после информации о том, что в торговых точках рынка, после каждого дождя страдает большое количество товара, были поражены тем, что данные вещи потом продают. Руководство рынка не прокомментировало сложившуюся ситуацию.