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Вся Хакасия в понедельник вечером смотрела передачу Александра Гордона «Мужское и женское», в которой их землячка рассказывала о невыносимой жизни в рушащемся бараке и равнодушии властей. После окончания программы социальные сети переполнились возмущенными комментариями.

Многодетная мать из Черногорска рассказала на «Первом канале» о своих бедах, которые ей и четырем малолетним детям приходится преодолевать в жилье, которое абсолютно не пригодно для проживания. Съемочная группа проекта загодя побывала в Хакасии и наглядно убедилась в кошмарном положении дел. На кадрах видно, что ветхое жилье может рухнуть в любой момент. Кроме того, женщина с четырьмя детьми живет без отопления и водоснабжения.

Когда жительница Черногорска покупала ветхое жилье за материнский капитал, то надеялась на программу расселения. Однако в городской администрации многодетную мать огорошили сообщением, что программа по расселению из аварийного жилья закрыта, из-за недостатка средств в местном бюджете. Теперь благодаря журналистам «Первого канала» вся Россия узнала, как в течение многих лет могут прозябать люди в глубинке.