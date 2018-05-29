В Кемерове карту ремонта дорог можно увидеть в режиме онлайн

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В ответ на многочисленные жалобы автовладельцев и представителей компаний-перевозчиков городская администрация приняла решение публично демонстрировать ход дорожных работ. Для этого были привлечены IТ-специалисты из сервиса 2ГИС.

В Кемерове, начиная со вторника, карту ремонта дорог можно увидеть в режиме онлайн. Федеральные и местные программы по ремонту и реконструкции дорожного полотна на автомагистралях города отражены визуально со всеми пометками, поясняющими сроки работ и ограничение движения на отдельных участках. Теперь водителям будет легче выбирать альтернативные маршруты при объезде улиц, где идет ремонт.

В пояснении к карте говорится, что красный цвет магистралей обозначает уже начатые работы. Запланированный ремонт на краткосрочную перспективу покажет синий цвет. Смена с красного цвета на зеленый, укажет водителям на то, что эти участки уже полностью отремонтированы. Жители Кемерова, судя по отзывам в социальных сетях, уже по-достоинству оценили новацию. Кроме того, карта поможет выстраивать ровные и конструктивные отношения между представителями общественности и городской администрацией.