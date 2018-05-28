В Ростове коммунальный фонтан из канализационного люка оставил жителей без воды

Сегодня, 14:34

В социальных сетях жители обсуждают очередную техногенную катастрофу местного значения, которая нарушила привычный уклад жизни сотен горожан. Аварийные бригады продолжают бороться с прорывом канализации.

Как сообщают горожане, в понедельник в Ростове-на-Дону внезапно забил фонтан из канализационного люка, оставил жителей нескольких домов без воды. Очевидцы рассказывают, что в момент прорыва канализации чудом обошлось без жертв, потому как водный напор сорвал тяжелый люк и откинул его на несколько метров.

Отсутствие воды в кранах квартир было с лихвой «компенсировано» потопом на улице. Некоторые прохожие даже снимали обувь, чтобы форсировать водную преграду. К чести коммунальщиков, аварийная бригада прибыла на место происшествия без задержек. В администрации района обещали устранить последствия аварии к вечеру понедельника. Ростовчане делают селфи на фоне импровизированного фонтана.