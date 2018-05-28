Воды в Палехе нет: Флэшмоб в Сети

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Ивановская область по сведениям, предоставляемым местными жителями, каждый год с наступлением лета испытывает перебои с поставками питьевой воды. Этот не стал исключением.

В Палехе пользователям Сети это надоело. О том, что там опять нет воды, они запустили флэшмоб, к которому просят присоединяться всех неравнодушных.

Жители посёлка информируют, что виной всему плохое состояние водопроводных коммуникаций. Там часто случаются порывы, после чего поставки холодной воды в Палехе прекращаются на несколько дней.

Сейчас произошла подобная авария. После неё уже 6 дней многие улицы посёлка отключены от подачи воды. Жителей это порядком «достало» и они организовали флэшмоб.

Они говорят, что зимой хоть снег можно растопить. А сейчас Россия – вперёд, а Палех куда. Вопрос, как говорил сатирик, «конечно интересный». Однако главное, считают оптимисты, что на Луну мы по-любому высадимся и на Марс полетим.