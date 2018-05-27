В Петербурге дорожники положили асфальт вокруг припаркованной машины

Сегодня, 19:27

Работники «дорожного труда» продолжают радовать своими «перлами» посетителей Сети. Этого нельзя сказать об автомобилистах, которым приходится с ними сталкиваться.

В Петербурге дорожники опробовали новацию в сфере укладки покрытия для движения транспорта. Они, ничуть не озаботясь наличием в месте проведения работ припаркованной машины, положили асфальт просто вокруг неё.

Это произошло на улице Парголовская. Дорожники, укладывающие там асфальт, решили применить собственное ноу-хау. Они не стали предпринимать усилий для того, чтобы сдвинуть машину с места. «Умный в гору не пойдёт». Вот и они решили её обойти, положив покрытие лишь вокруг автомобиля и двинувшись дальше.

В Петербурге уже приступили к активному обсуждению этого инцидента. Пользователи Сети не понимают, почему автомобиль нельзя было попросить переставить или вызвать эвакуатор.

В то же время, некоторые полагают, что вина на произошедшем должна быть возложена на хозяина автомобиля, который оказался неправильно припаркованным.

Другие шутят, что сейчас в Петербурге подобным образом наиболее легко оформить землю в свою собственность. Даже дорожники не тронут, видимо, крутой дядька, пишут юзеры.