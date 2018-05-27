В Воронеже зловонная свалка образовалась около школы

Сегодня, 15:45

Источником аромата является заваленная отходами яма, вырытая еще месяц назад на улице Туполева.

В сообщество «Типичный Воронеж» продолжают поступать жалобы горожан на недовольство работой городских коммунальных служб. Жители Воронежа жалуются на огромную зловонную свалку на улице Туполева, 40 рядом с жилыми домами и школой. Месяц назад здесь вырыли огромную яму, в которую постоянно сбрасывают весь мусор. Из ямы образовалась свалка, которая теперь источает неприятные ароматы на весь район.

Мусор валяется по всей территории вокруг свалки, ведь в самой яме уже нет места, а городские службы не заботятся его вывозом. Инициатор данной зловонной свалки неизвестен.