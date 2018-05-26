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Информация о подписании соответствующего соглашения размещена пресс-службой губернатора. На эти цели выделена огромная сумма.

Договор о том, что в Петербурге сферу ЖКХ усовершенствуют цифровыми технологиями, подписан в ходе международного экономического форума.

Его скрепили в Петербурге своими подписями Георгий Полтавченко, являющийся губернатором, и Андрей Кузяев, возглавляющий АО «Эр-Телеком Холдинг».

Стоимость контракта – приблизительно миллиард рублей. После того, как городскую ЖКХ усовершенствуют с помощью цифровых технологий, появятся новые возможности.

В частности, станет доступным проведение удалённого автоматизированного сбора показаний с приборов учёта, а также осуществление единого управления процессами на всех уровнях. Проект необходимо завершить до 2020 года.

На первом этапе установят 25 базовых станций. Далее их количество возрастёт до 100, которые смогут целиком покрывать всю городскую территорию.

Полтавченко полагает, что внедрение цифровых технологий в ЖКХ и энергетику является очень своевременным. В перспективе, они могут быть распространены в Петербурге и на другие сферы городского хозяйства.