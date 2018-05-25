В Курске из стены многоэтажки вывалился кусок кирпичной кладки

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Жильцы дома и другие горожане опасаются, что это может свидетельствовать о низком качестве строительных работ.

В Курске возник ажиотаж вокруг ситуации с обрушением кирпичной кладки на фасаде одного из жилых домов. Часть стены многоэтажки просто упала без влияния каких-либо сторонних факторов. Инцидент произошёл на улице Бойцов 9-й дивизии. Несмотря на то, что в результате обвала никто не пострадала и внешне дыра в стене не выглядит угрожающе, жильцы дома № 185-опасаются, что это обстоятельство может говорить о существующей опасности. Весь кирпич со стены упал на крышу пристройки, что, вероятно, и позволило избежать травмирования горожан. Вместе с тем местные жители утверждают, что в этот момент в округе был слышен сильный грохот, что сильно напугало курян. Известно, что дом был построен в 2008 году.

Ранее мы писали, что жилой дом в Чебоксарах треснул сразу после ремонта. Жильцы жалуются, что трещина появилась на несущей стене постройки.