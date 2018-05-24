В Балаково рванул многометровый фонтан

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Напор воды вырвался на поверхность на высоту больше 10 метров. На фото видно, что вода может завалить дерево.

В Балаково прорвал многометровый "коммунальный" фонтан. Нерукотворное зрелище появилось возле ТЦ "Рокот". Про данное событие сообщили жители города. В интернете пользователи опубликовали фото и видео с места происшествия. Предполагается, что повредилась труба, проложенная под тротуаром.

Напор настолько сильный, что подмывает корни рядом стоящему дереву, от чего может возникнуть опасность его падения. Водой залило проезжую часть улиц. Жители Балаково комментируют произошедшее и советуют сделать подсветку для нового фонтана.