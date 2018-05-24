В Астрахани обнаружили более 900 лифтов с истёкшим сроком годности

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Власти региона намерены с учётом благоприятных обстоятельств найти денежные средства в рамках бюджета, чтобы заменить лифты, но пока не известно, насколько реальны эти планы.

В Астрахани обнаружили более 900 лифтов, у которых истёк срок годности.

"На данный момент в программе капитального ремонта находятся 720 домов, в них задействованы более 2-х тысяч лифтов. И у 900 из них истёк срок годности", - рассказала глава отделения ЖКХ областного министерства строительства и хозяйства Ольга Бойправ.

Стоит отметить, стоимость замены одного лифта составляет 2 миллиона рублей, иными словами, жителям подъезда придётся очень долго копить деньги. Менять лифты в пределах программы назначенного капремонта дорого, но власти пообещали направить все свои усилия на решение данного вопроса.