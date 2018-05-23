В Таганроге оставили большие участки дорог без ремонта

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Жители Таганрога возмущены работами, проводимыми по ремонту дорог. Многие оставили свои гневные комментарии властям.

В Таганроге около недели назад рабочие срезали полотно дороги, но асфальт до сих пор не уложили, таким образом, они оставили большие участки дорог без ремонта. Жители города возмущены таким положением дел, водителям транспортных средств приходится объезжать многочисленные «дырявые» участки.

Александр Нанкин, один из жителей, отметил, что огромные участки дороги забыли заасфальтировать на перекрестке Александровская—Красный и на пересечении ул. Розы Люксембург с пер. Антона Глушко. Александр возмущен таким подходом к делу и недоумевает, почему отсутствует контроль.

В администрации Таганрога сообщили, что проблему начнут решать в ближайшие часы. На сегодняшний день около 80% дорог отремонтированы. А ситуацию с вышеуказанными участками объяснили тем, что помешали погодные условия, так как часть дорог была заполнена дождевой водой. Было отмечено, что дорогу на перекрестке Александровская—Красный приведут в порядок уже сегодня, а угол л. Розы Люксембург и пер. Антона Глушко должен быть отремонтирован не позже 25 числа.