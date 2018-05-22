«Всем пофиг»: Житель Томска рассказал об огромной яме

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По словам мужчины, он въехал в такую глубокую выбоину в дороге, что его переднее колесо просто повисло. В результате этого автомобиль получил некоторые повреждения.

Житель Томска рассказал, что этот неприятный казус произошёл с ним возле 5 Армии, 31. Там он ехал на своей машине и застрял в огромной яме. Она настолько большая, что переднее колесо буквально повисло.

Местные жители рассказали, что в этой яме очень часто застревают машины, но «всем пофиг». То есть дорожникам Томска нет дела до того, что творится на их же дорогах. Мужчина задаётся вопросом о том, как нужно бороться с бездействующими службами.

В итоге пострадавший решил вызвать правоохранителей, рассказать им об огромной яме и составить акт ДТП, ведь автомобиль повредился, а наказать виновных нужно.