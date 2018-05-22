Повышение платы за коммуналку от Сердюкова не коснулось только Васильевой

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Согласно распоряжению бывшего министра обороны, нынешнего главы ТСЖ, жильцам дома №6 на Молочном переулке теперь предстоит оплачивать не только за взлетевшие в 2 раза коммунальные услуги, но и за различные нововведения.

Экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков 10 мая 2016 занял пост руководителя ТСЖ известного жилого здания №6 на Молочном переулке в Москве, где недавно значительно поднял плату за услуги ЖКХ. Канал Mash сообщил, что подобное нововведение обошло стороной бывшую фигурантку дела о хищениях в «Оборонсервисе» Евгению Васильеву.

Если сейчас жильцы данного дома ежемесячно будут вносить в кассу по 113 000 рублей, то для нее тариф остался прежним - 53 000 рублей. Руководитель ТСЖ также ввел чистку дверных ковриков, за что с жильцов полагается по 27 600 рублей каждый месяц, за охрану здания придется доплачивать еще 69 рублей в месяц. Кроме того, с жильцов сдерут по 380 тысяч рублей в год только за сам сбор всех плат.

Вдобавок, теперь оплату за квартиру будут начислять не по числу комнат, а по количеству занимаемых метров. Такое нововведение также в интересах Васильевой - если раньше ей приходилось оплачивать 7 комнат в жилище, то теперь некая часть ее затрат ляжет на соседей.

Напомним, что экс-сотрудник Минобороны РФ Евгения Васильева была осуждена в рамках уголовного дела «Оборонсервиса» за хищение порядка 800 млн рублей к 5 годам колонии. Однако в августе 2016 года ее выпустили условно-досрочно.