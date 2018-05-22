Жителей Выборга напугал зловонный фонтан нечистот

Сегодня, 05:30

Работники водоканала несколько раз приезжали на место аварии, но так ничего и не предприняли.

Жителей Выборга возмутил инцидент, который произошёл сегодня вечером, 21 мая, на улице Физкультурной. Горожан напугал фонтан нечистот, который источал зловонный запах. Очевидцы утверждают, что вода начала бить из-под земли примерно в 18:00. Родители опасались, что могут пострадать играющие на расположенной поблизости площадке дети, поскольку напор был уж очень сильным. Оказалось, что здесь сегодня проводили работы сотрудники местного водоканала. Они несколько раз приезжали и уезжали на место, но так ничего и не сделали. Жители Выборга считают, что неразбериха могла возникнуть из-за того, что городское коммунальное предприятие лишь недавно перешло под патронаж ГУП «Леноблводоканал».

Ранее мы писали, что в Барнауле пенсионерку сбило мощным фонтаном воды. Женщина попала под раздачу, когда проходила по улице во дворах. Внезапно её, а вместе с ней и несколько припаркованных авто, накрыла огромная волна воды, которая вырвалась во время прорыва коммуникаций.