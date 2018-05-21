«Разметка на грунтовке»: В Ярославле на дорогу из грязи нанесли разметку

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Произошло это на пересечении Юго-западной окружной дороги и улицы Гагарина. Там пунктированная белая полоса, которая отделяет автодорогу от обочины перед перекрёстком, просто «уходит» в сторону.

Фотография «разметки на грунтовке» в Ярославли попали в тематические группы автолюбителей в социальных сетях. На снимке отчётливо видно, что на дорогу из грязи почему-то нанесли белую контурную полосу.

Комментаторы шутят, что на светофоре просто горел красный свет и водитель покрасочного автомобиля решил сэкономить. Снимки начали обсуждать уже не только в регионе. Люди надеются, что в их городах такого не произойдёт.

Власти же Ярославля решили прокомментировать эту разметку по «грунтовке». По словам главы департамента городского хозяйства города Михаила Кузнецова, всё дело в том, что дорожники тестировали машину перед тем, как нанести разметку на проезжую часть. Коммунальники должны будут исправить всё при помощи обычных граблей, мётел и другого хозяйственного инструмента.