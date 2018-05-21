Грузовая «восьмерка» в Ульяновске снова просела

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Вчера на информационных ресурсах и в социальных сетях появились фотографии разрушенной дороги в Ульяновске.

Эта дорога ведет к Центральному городскому пляжу, речному порту и железнодорожным путям.

Ранее в Ульяновске на грузовой «восьмерке» произошел оползень, который в следствии разрушивший автомобильную трассу из центра города к старому мосту через Волгу. После оползня движение по грузовой «восьмерке» было официально запрещено для грузовиков, идущих в речпорт.

В горадминистрации уверенны, что дорога провалилась из-за того, что несмотря на запрет, по ней постоянно курсируют многотонные грузовики, груженые глиной и песком.

На данный момент по дороге идет продольная трещина, поэтому проехать по ней уже невозможно. На разрушенной дороге выставили знаки объезда и сигнальные конусы.

К ремонту планируется приступить сегодня, 21 мая. Будут усиливать основание плит и укладывать новое асфальтное покрытие. На время ремонта автомобильное движение станет однополосным.