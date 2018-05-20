В Белгороде отсутствие ливневой канализации привело к потопу

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Жители Белгорода обратились к властям с просьбой введения системы отвода воды. Данная проблема давно беспокоит горожан.

В сообществе «ВКонтакте» один из жителей Белгорода опубликовал видео, на котором видно, как отсутствие ливневой канализации привело к потопу в одном из дворов. Он выразил свое недовольство тем, что каждый год после сильного ливня происходит подобное.

На возмущениях дело не закончилось. Мужчина заявил, что давно пора собрать подписи или собраться большим количеством жителей, и обратиться к представителям городской власти с просьбой соорудить систему водоотвода.

Житель отметил, что все устали от ежегодного превращения в Венецию, но без итальянского колорита и гондол.

Напомним, что ранее в городе произошел потоп в связи с порывом магистрального водопровода, что привело к затруднению кольцевого движения.