Ростовчане: Из кранов в городе снова течет вонючая вода

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Местные житель озабочены, что подобные нарушения не устраняются властями и повторяются уже с некой периодичностью. Тем не менее, чиновники убеждены, что обвинять в ситуации можно водоросли, и в этом запахе нет никакой опасности для людей.

Ростовчане в социальных сетях массово жалуются, что из кранов в городе снова течет вонючая вода, вследствие чего даже умываться неприятно. Более того, как отмечают некоторые граждане, после приема душа с такой водой тело целый день воняет помоями, от чего становится особенно противно и стыдно перед окружающими.

В данный момент на такую проблему пожаловались жители многих районов Ростова, но ситуация не меняется. Чиновники сетуют, что цвести и издавать неприятные запахи могут водоросли, и это не опасно, хотя сами ростовчане переживают, что могут начаться вспышки инфекционных заражений после взаимодействия горожан с такой водой.