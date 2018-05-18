В Ростове десятки улиц останутся без электричества

Сегодня, 19:58

Администрация города сообщила о вынужденном выключении электричества в результате ремонтных работ во избежание дальнейших аварийных ситуаций.

Во время работ, без света останутся десятки домов в Александровском и Темеринском районах Ростова, и других. Однако жители могут быть спокойны, электричества не будет только в светлое время суток, на ночь свет будет включаться.

Администрация города дала точный список адресов, на линиях которых будет проводиться ремонт:

21 мая 09:00-17:00 - ул. Пахотная 1-31,20-86; пр. 40 Лет Победы 150-162; пер. Молочный 88-93, 64-68.

22 мая 10:00-14:00 - ул. Вересаева 2-34,1-41; ул. Щаденко 1-21; пер. Летный 1-5,2-6; ул. Камо 1-5,2-14; ул. Минина 7-17,8-18; ул. Саранская 9-21,12-26; ул. Щорса 11-31,14-30.

22 мая 09:00-17:00 - ул. Думенко Ѕ, 1/13, 3/2, 5, 5/1; ул.Миронова 3/3.

23 мая 09:00-17:00 - ул. Майская 30-40; ул. 8 линия 1-9, 2-18; ул. Советская 31-39; ул. 10-я Линия 1-13, 2-14 - пр. 40 лет Победы 180-246; ул. Книжная 175, 175/69.

24-25 мая 09:00-16:00 - ул. Школьная 18-28, 15-29; ул. Горсоветская 70-88, 77-79; пер. Клавишный 5-13, 20-26.

25 мая 09:00-16:00 - ул. Школьная 11-13; ул. 40-я Линия 60-84, 17-41; ул. Тюхряева 56-66, 61-77; пер. Клавишный 2-12; пер. Агрономический 2-26, 1-19.