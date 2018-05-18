Мэрия Ярославля заплатила миллионы за неубранный снег

Сегодня, 09:08

МУП "САХ" и субподрядные компании по факту не выполнили обязанности, но денежные средства получили в полном объёме. Существующие документы для уборки снега и мусора не соответствуют действительным объёмам.

В Ярославле открыли уголовное делопроизводство по факту мошенничества. Мэрия города переплатила за неубранный снег около 11,5 миллиона рублей. В прокуратуре изучили путевые листы, отчёты и прочие документы. Как оказалось, ещё год назад было заключено несколько муниципальных контрактов с ООО "Дорожно–эксплуатационное предприятие 17" на обслуживание городских улиц стоимостью 500 миллионов рублей.

Летом прошлого года костромская компания подписала договор, предусматривающий содержание дорожно-уличной сети. Организация решила привлечь к работе несколько субподрядных организаций. Согласно контракту, предусмотрены расходы на уборку и утилизацию снега и мусора зимой на сумму 50 миллионов рублей.