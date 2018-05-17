Матвиенко: «Замызганные ларьки» из Волгограда нужно убрать до ЧМ-2018

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Председатель Совфеда считает, что в целом город-герой практически готов к предстоящему масштабному мероприятию, но недоработки присутствуют. Помимо озвученных замечаний, спикер рассказала и о других недостатках, которые властям города необходимо исправить.

Валентина Матвиенко убеждена, что «замызганные ларьки» являются наследием 90-х годов и серьезно портят имидж Волгограда, поэтому убрать их нужно еще до начала ЧМ-2018. Глава Совета Федерации настаивает, что встречать гостей должны приличные и современные торговые точки.

Матвиенко также указала властям Волгограда, что крупные рекламные щиты не должны размещаться в самом городе, а их место расположено на выезде, где мешать реклама не будет никому. Спикер Совфеда подчеркнула, что красивый и величественный город не стоит уродовать подобными громадными щитами.