В центре Саратова жители травмируются из-за просевшего асфальта

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Жители Саратова возмущенно обсуждают возникшую в городе ситуацию с ужасающим состоянием дорожного покрытия и качеством укладки асфальта на тротуарах. Не стал исключением и центр города.

В самом центре Саратова на улице Университетской жители то и дело травмируются из-за просевшего асфальта, который образовал значительную яму возле остановки общественного транспорта. Горожане, знакомые с ситуацией, не рискуют спешить на автобус, особенно в вечернее время, когда «ловушка» скрыта в полутьме.

Как пишут саратовцы в социальных сетях, дорожные рабочие взяли за правило после вскрытия асфальта для каких-либо срочных работ заделывать дыру в ускоренном темпе. То есть на месте ранее выкопанной канавы асфальт проседает, образовывая ямы. По мнению пользователей, аналогичная ситуация наблюдается во всех районах города. Деньги, перечисленные из бюджета на ремонт дорог, начинают осваиваться в последние месяцы года, когда Саратов накрывают ливни и снег.