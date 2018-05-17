В Кирове провели ремонт дорог, уложив асфальт в лужу

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Кировчане возмущены техническими нарушениями в ремонте дорог. Фото «мокрого» асфальта облетели сеть.

Один из жителей Кирова не смог пройти мимо нового асфальта, который положили в переулке Дерендяева. По снимку видно, что подрядчики решили не заморачиваться и просто засыпали асфальтом яму с лужей. Многие жители иронично замечали, что рабочие могли бы хотя бы прихлопнуть свежий асфальт лопатами, а также отметили, что за подобное отношение к делу следует судить по всей строгости закона.

Напомним, что недавно в Кирове началась реализация проекта «Безопасные и качественные дороги». Программа нацелена на ремонт тех дорог, которые нуждаются в срочной реставрации. Улицы, на которых будут проводиться работы, были выбраны самими жителями с помощью голосования, которое разместили на сайте городской администрации. По результатам голосования, первыми подвергнутся реставрации 7 улиц Кирова.

По словам чиновников, в переулке Дерендяева не предположена реализация вышеуказанного проекта. По всей видимости житель, опубликовавший фото, перепутал переулок с улицей Дерендяева, которая и является одной из 7 улиц, где проект будет реализован. А ситуацию с асфальтом, засыпанным в лужу, он объяснил тем, что, вероятнее всего, рабочие просто высыпали остатки от проведения предыдущих работ. Известно, что на данный момент выясняются лица, причастные к данному обстоятельству. Что же касается ул. Дерендяева, работы по восстановлению дорог там действительно ведутся и делается это намного профессиональнее, чем на переулке Дерендяева.