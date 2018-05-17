В России тарифы за коммуналку с 2013 года растут в два раза быстрей, чем доходы граждан

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Если сравнивать прошедший год с четырьмя годами ранее, то люди стали получать больше всего лишь на 21%. Однако на ЖКУ они стали тратить на 39,5% больше.

Начиная с 2013 года, в России тарифы за коммуналку растут в два раза быстрей, чем денежные доходы граждан страны. Кроме того, за последние несколько лет значительно сократилось количество получателей адресной поддержки в виде субсидий от государства.

Итого, в номинальном выражении денежные доходы в 2017 году по сравнению с 2013 годом выросли всего на 21%, то есть с 25 928 до 31 477 рублей. Однако в этот же период выросла стоимость жилищно-коммунальных услуг на 39,5%, то есть с 1 598 до 2 229 рублей.

Информацию об этом рассказали в РАНХиГС, а именно старший научный сотрудник Александра Бурдяк. Она ссылалась на исследования Росстата.

Рост тарифов на ЖКУ опережало рост цен на другие услуги и товары, хотя и инфляция была относительно низкой. Хоть правительство и ограничивает рост коммуналки в среднем на 4%, но за 10 месяцев прошедшего года в среднем россияне платили за один платёж 2,7 тысячи рублей, что на 9,5% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Для смягчения нагрузки на бюджеты домашних хозяйств была введена субсидия. В Москве люди могут платить на 10% меньше, в Петербурге – на 14%, а в Якутии – на 15%. Существует и социальная поддержка для членов репрессированных граждан и ветеранов труда.

В последние же годы можно наблюдать, что вместе с ростом тарифов и медленным темпом роста получаемых денег, сокращается с 6,4% в 2013 до 5,7% в 2017 году и доля семей, получающих субсидию.