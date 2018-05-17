В Ростове в ближайшее время без электроэнергии останутся сотни домов

Сегодня, 08:11

О предстоящих подключениях рассказала пресс-служба городской администрации. Жители города испытают неудобства по причине техпрофилактики оборудования.

В Ростове-на-Дону в ближайшем будущем ожидаются отключения электроэнергии в некоторых районах. Так, 17 мая с 9:00 до 16:30 без света останется проспект Шолохова, 280. Также с 9:00 до 17:30 отключения ждут по улице Майской, 30-40, 1-8, 2-18, Советской, 31-38, 1-12, 2-13.

В этот же день до обеда без света останутся улицы Каратаева, 43-80, 72-133 и Просторная, 50-46. 1

18 мая в период с 9:00 до 17:00 от электроэнергии отключат 1-ю Кизитериновскую улицу, 1-26, 2-17, 2-ю Кизитериновскую, 1-28, 2-24. С 21 по 31 мая с 9:00 до 17:00 света не будет в районе переулка Белозёрского, 48, 48-а, улицы Белореченской, 1-4, 23-28, Песчаной 1-14, 4-23.