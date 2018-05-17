Установка "умных" счётчиков" может стать обязательной

Сегодня, 07:12

С таким предложением выступил Минстрой. Напомним, что "умные" счётчики передают все показания дистанционно. Правило будет касаться исключительно новостроек и сооружений с капитальным ремонтом.

Планируется установить "умные" счётчики уже до конца 2019 года. К такой мере необходимо прибегнуть, так как многие граждане по-просту разными способами меняют показания своих приборов, а расплачиваться за услуги ЖКХ приходится другим людям. В Минстрое настаивают, чтобы такие счётчики стали обязательными, так как "обмануть" показание на них становится практически невозможным.

В каждом приборе есть свой "мозг", который способен передавать данные на расстояние в 6 км. Если не законопослушный гражданин захочет перенастроить или украсть ресурсы, то "умный" прибор это сразу же зафиксирует.

Многие эксперты уверенны, что новый метод серьёзно улучшит порядок расчётов между УК и жителями, вдобавок, в ЖКХ будет наведён порядок.