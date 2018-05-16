В Саратове крыши ремонтируют при помощи целлофана

Сегодня, 11:08

Жители одной из саратовских многоэтажек жаловались на протекающую крышу. Управляющая компания пошла им на встречу и отремонтировала ее при помощи целлофана.

Проблема протекания крыши остро стоит перед многими жителями многоквартирных домов в России, люди пытаются решать ее самостоятельно или призывать на помощь управляющие компании, которым оплачивают услуги по содержанию домов. Так, с такой проблемой столкнулись и жители саратовского жилого дома по улице Пензенской, 35.

Известно, что люди неоднократно обращались во все соответствующие инстанции, но решить их проблему никто не стремился. В качестве последнего аргумента, жильцы рассказали о своей беде в социальных сетях, где и пожаловались на бездействие управляющей компании. Известно, что в марте квартиры на верхних этажах дома просто заливало водой, у них начались проблемы с проводкой и появилась плесень на стенах.

После такого резонанса руководство управляющей компании «Восток», которая обслуживает дом, изучило ситуацию и приняло решение об устранении течи на крыше. После ремонта удивлению жильцов не было границ – коммунальщики накрыли проблемные места целлофаном и придавили его кирпичами. Пока не понятно – завершился ли ремонт или еще не начался.