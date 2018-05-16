Энергетики перекрыли движение на двух улицах Саратова

Сегодня, 09:42

Из-за ремонта трубопроводов горожане временно не смогут воспользоваться улицами Чапаева и Зарубина.

Коммунальные работы проходят на перекрестке двух улиц. Энергетики отвели на ремонтные работы 9 часов времени. Предполагается, в 20:00 автомобилисты снова заполонят улицы Зарубина и Чапаева.

Энергетики Саратова временно перекрыли движение на двух улицах по причине ремонта трубопроводов. Для удобства коммунальщиков участок от ул. Мичурина до Чернышевского на Октябрьской также оградят от машин. Саратовским автомобилистам рекомендуют заранее выбрать объездной путь, дабы не застрять в пробке.