Стартует укладка асфальта на внутренней стороне Гагаринского тоннеля

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В Гагаринском тоннеле сегодня стартуют запланированные работы по реконструкции. Сообщается, что будет произведена замена асфальтного покрытия.

Московские власти согласно графику проведения дорожных работ начали реконструкцию Гагаринского тоннеля. Сегодня, 15 мая, начаты работы по возобновлению дорожного покрытия. Также проводятся текущие ремонтные работы на территории Третьего транспортного кольца. Все работы выполняются специалистами ГБУ «Автомобильные дороги», которые уже выполнили ремонт внешней стороны тоннеля и приступают к внутренней.

Известно, что все ремонтные работы выполняются в ночное время для удобства водителей. В дневное время ремонт не выполняется из-за опасности образования дорожных пробок. Сообщается, что общая площадь отремонтированных дорог составит около 36 тысяч квадратных метров, а общая протяженность тоннеля – 1100 метров. Руководитель ремонтной бригады сообщил, что 18 тысяч квадратных метров дороги уже отремонтировано.

Ремонт производит 20 единиц специализированной дорожно-ремонтной техники, а также около 100 самосвалов.

Московские власти заявили, что до конца конца дорожно-ремонтного сезона в городе планируют отремонтировать свыше 17 миллионов квадратных метров асфальта, из которых 10 миллионов квадратных метров своими силами отремонтирует ГБУ "Автомобильные дороги".